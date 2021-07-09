На Миколаївщині припинено діяльність підсанкційних компаній, що забруднювали довкілля

Співробітники СБУ в Миколаївській області викрили і припинили незаконний видобуток граніту в одному з кар’єрів Миколаївської області.

Злочинну схему організували підприємства, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції. Серед них, зокрема, і так званий «тендерний троль» та афілійовані з ним компанії, що блокували програму «Велике будівництво».

Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи. А ті відповідно здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря.

Під час санкціонованих обшуків у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України співробітники служби на виробництві вилучили (із забороною використання та передачею на відповідальне зберігання):

виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу;

вантажні автомобілі;

бульдозер-навантажувач;

екскаватор.

Операція із викриття проводилась за участі Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, регіональних підрозділів Держекоінспекції та Держпраці під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури.

СБУ