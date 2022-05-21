На Миколаївщині шахрай «торгував» неіснуючою військовою амуніцією

Мешканець Первомайська, створивши акаунти на платформі одного з месенджерів, ошукав волонтерів з Дніпра, які збирали кошти на допомогу армії. Фігурант продав їм шоломи, розгрузки, бронежилети, яких насправді не мав. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років ув’язнення.

18 травня співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області ДКП НПУ спільно зі слідчими та оперуповноваженими Первомайського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Первомайської окружної прокуратури припинили незаконну діяльність 20-річного мешканця райцентру.

Кіберполіцейські встановили, що зловмисник створював фейкові акаунти та розміщував оголошення про продаж військової амуніції — шоломи, розгрузки, бронежилети та інше. Головною умовою фігуранта була повна оплата неіснуючого товару. Кошти потерпілі переводили на рахунки зловмисника, які той оформив на підставних осіб. Після отримання грошей аферист одразу зникав та видаляв акаунт.

Також поліцейські з’ясували, що у такий спосіб мешканець Первомайська ошукав волонтерів із м. Дніпра, які збирали кошти на допомогу армії. Наразі встановлюється остаточна кількість постраждалих від шахрайських дій чоловіка та сума завданих їм збитків.

Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка, слідчі вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з обліковими записами, що підтверджують факти злочинної діяльності афериста, а також банківські карти та сім-картки різних мобільних операторів. Усе вилучене направлено на експертизу.

Як з’ясували поліцейські, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину, однак був звільнений на підставі ст. 75 «Звільнення від відбування покарання з випробуванням» Кримінального кодексу України.

20 травня за узгодженням із Первомайською окружною прокуратурою слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України «Шахрайство», за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції миколаївської області