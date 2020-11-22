На Миколаївщині затримали чоловіка, який до смерті побив односельця

Повідомлення про виявлення тіла 55-річного мешканця с. Синюшин Брід із зовнішніми ознаками насильницької смерті надійшло до поліції 21 листопада близько 11:00. Сестра потерпілого розповіла поліцейським, що їй зателефонував сусід брата та повідомив, що ходив до нього та, не догукавшись, зазирнув у вікно. У будинку він побачив чоловіка нерухомим із скривавленим обличчям.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло померлого, виявив тілесні ушкодження в області голови та тулуба.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, оперуповноважені карного розшуку протягом години встановили особу зловмисника, причетного до скоєння злочину. Ним виявися 32-річний односелець потерпілого. Він нещодавно оселився в цьому селі, та раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Чоловіка доставили до відділу поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Як з’ясувалось, напередодні вечері зловмисник прийшов у гості до місцевого мешканця, де в компанії з іншими знайомими вони вживали алкоголь. Коли всі розійшлись, а зловмисник залишився із господарем наодинці, між чоловіками виникла сварка, під час якої гість до смерті побив господаря будинку та пішов.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 121 кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Відповідно до санкції вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Найближчим часом за процесуальної підтримки місцевої прокуратури затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обиратиме запобіжний захід.

Первомайський відділ поліції ГУНП Миколаївської області