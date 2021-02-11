На Мукачівщині затримали «на гарячому» торговця метамфетаміном

Вчора, 10 лютого, в рамках кримінального провадження за фактом незаконного збуту наркотиків, поліцейські Мукачівського районного відділку провели операцію із затримання наркоторговця.

На околиці міста, поблизу автопарковки приватного підприємства, у обумовлений час наркодилер під час зустрічі з клієнтом мав передати йому пакет з психотропною речовиною. Під час продажу небезпечного товару поліцейські і затримали торговця.

У ході слідства працівники поліції з’ясували, що 39-річний мукачівець вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто збут наркотичних речовин. Самого дилера, мешканця міста Мукачева, поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранта поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Пакет з наркотичною речовиною та гроші, отримані від її продажу, поліцейські вилучили. Психотропний засіб слідчі направили на експертне дослідження.

Наразі готується повідомлення мукачівцю про підозру та клопотання до суду про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області