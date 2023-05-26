На Мукачівщині затримали підозрювану в умисному вбивстві свого товариша

25 травня, близько 20-ої години на лінію «102» зателефонував чоловік, який повідомив про вбивство у селі Жнятино Мукачівського району. Заявник зазначив, що йшов вулицею, коли почув жахливі крики із одного з будинків. Коли забіг всередину, оскільки думав, що комусь необхідна допомога, виявив на підлозі тіло чоловіка та кров.

За викликом прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Мукачівського РУП. Правоохоронці в ході проведення огляду зафіксували явні сліди насильницької смерті на тілі 38-річного загиблого, а також виявили й знаряддя вчинення злочину – кухонний ніж.

Провівши невідкладні заходи, поліцейським встановили, що до вбивства чоловіка причетна його знайома, з якою він того вечора розпивав алкогольні напої. Раптово між ними виник конфлікт, у ході якого 40-річна жінка схопила ніж і завдала ним потерпілому удар в область грудної клітини. Від отриманого поранення чоловік помер на місці події.

Зловмисницю наразі затримано в порядку статті 208 КПК України, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі за вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство.

Наразі готуються матеріали для повідомлення фігурантці про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає затриманій покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Поліція Закарпатської області