На Мукачівщині затримали раніше судимого зловмисника, який пограбував жінку

5 серпня до поліції звернулася 50-річна жителька села Страбичово. Вона повідомила, що до її будинку проникли невідомі особи та пограбували її.

На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Відділу поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції.

Правоохоронці опитали потерпілу та встановили, що серед ночі до її будинку прийшли двоє невідомих. Зловмисники почали переконувати жінку, що її чоловік потребує допомоги, оскільки потрапив у ДТП неподалік дому. Схвильована господарка одразу вибігла з помешкання та залишила двері відчиненими, чим і скористалися фігуранти. 31-річний місцевий житель раніше судимий за наркозлочини проник до помешкання та забрав звідти дві сумки з грошима на загальну суму 12 000 доларів та близько 30 000 гривень. Після цього, з місця злочину фігурант втік.

Поліцейські провели оперативні заходи та встановили його місце перебування. За силової підтримки бійців спецпідрозділу «КОРД» 31-річного підозрюваного у грабежі затримали. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі поліцейські продовжують збір доказів у справі та працюють над притягненням до відповідальності усіх причетних до злочину осіб.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області