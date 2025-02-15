У Кривому Розі зловмисник протягом доби утримував жінку у підвалі

10 лютого до поліції із заявою звернулась 34-річна потерпіла й повідомила, що знайомий, після виниклого між ними конфлікту, вирішив помститися. Фігурант зачинив жінку у підвалі, тримав її протягом доби, після чого відпустив.

Наразі життю жінки нічого не загрожує.

Поліцейські відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий 38-річний криворіжець.

13 лютого слідчі повідомили йому про підозру за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції