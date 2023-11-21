У Львові затримали підозрюваного у нанесенні смертельних побоїв знайомому

За скоєне 29-річному львів’янину загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Як встановили правоохоронці подія сталась в ніч з 15 на 16 листопада у квартирі одного з будинків на вулиці Любінській. Між 51-річним господарем помешкання та його гостем виник побутовий конфлікт, під час якого гість жорстоко побив господаря, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер за три дні – 19 листопада.

Зловмисник з місця події втік. В подальшому тіло загиблого виявив сусід, який і повідомив про це у поліцію.

Також встановлено, що на момент сварки учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №2.

Правоохоронці виявили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Особу затриманого встановлено – ним виявився житель Львова віком 29 років.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, за рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області