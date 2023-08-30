На Запоріжжі за вбивство та замах на вбивство судитимуть мешканця Гуляйпільщини

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Гуляйполя за фактом умисного протиправного заподіяння смерті людині та замаху на умисне вбивство ще трьох, вчинені способом, небезпечним для життя багатьох осіб із хуліганських мотивів, а також викрадення вогнепальної зброї, бойових припасів (п. 1, п. 5, п. 7 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, п. 7 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).

За даними слідства, у березні 2023 року 54-річний чоловік, будучи напідпитку, заволодів вогнепальною зброєю військовослужбовця. Надалі, перебуваючи в людному місці, поблизу місцевого магазину в Гуляйполі, безпричинно відкрив з неї вогонь. Внаслідок стрілянини загинула людина, ще троє отримали вогнепальні поранення.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції України в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура