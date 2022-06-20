На Глухівщині оперативно затримали чоловіка, який убив знайомого

Зловмисника поліцейські затримали на місці скоєння злочину, хоча він і намагався уникнути відповідальності, сховавшись від правоохоронців у шафі. Йому вже оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про вбивство 30-річного жителя с. Кореньок, що на Глухівщині, в поліцію повідомили свідки. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як з’ясували правоохоронці, того вечора компанія чоловіків вживала спиртні напої. Між двома учасниками застілля стався конфлікт, під час якого раніше судимий 48-річний чоловік вдарив ножем у груди свого опонента. Від отриманих тілесних ушкоджень той помер на місці до прибуття медиків.

Аби його не затримали поліцейські, підозрюваний заховався в шафі в тому будинку, де було скоєно злочин, проте правоохоронці знайшли останнього та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі поліції вже оголосили підозру чоловіку в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області