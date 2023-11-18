В Одесі затримали зловмисника, який пограбував жительку Жмеринки на суму понад ₴130 тисяч

Фігурант прийшов додому до літньої жінки, яка повністю втратила зір, й представившись працівником адміністрації, повідомив про обмін «старих» грошей на нові. Поки пенсіонерка, шукала свій паспорт, зловмисник побачив, де вона зберігає цінності й відібрав усі її збереження. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує до десяти років за ґратами.

11 листопада до поліції зателефонував сусід потерпілої з повідомленням про злочин. На місці події жінка розповіла, що відчинила двері незнайомцю, тому що чекала у гості подругу. А в оселю впустила, оскільки він представився працівником органів місцевого самоврядування.

За словами начальника Жмеринського районного відділу поліції Анатолія Присяжнюка, над розкриттям злочину працювали слідчі, співробітники Управління карного розшуку, кримінального аналізу та місцевої поліції, інших оперативних служб. Оперативними заходами правоохоронці встановили, що після вчинення грабежу зловмисник поїхав до Одеси, де його й затримали.

Гроші потерпілої у фігуранта вилучили частково.

46-річного зловмисника, уродженця Донеччини, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Наразі чоловік є підсудним за вчинення грабежу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гроші, які викрав зловмисник, потерпіла з 2010 року відкладала для допомоги рідним, заробляючи репетиторством, та зберігала вдома. Жінка пояснила, що довірилась зловмиснику оскільки він назвався співробітником адміністрації. Потерпіла запросила чоловіка до квартири, а сама пішла до іншої кімнати за документами. Бабуся зрозуміла, що впустила у дім злочинця, коли відчула, що той пішов за нею.

Як тільки заявниця висловила обурення його присутністю, нападник штовхнув її так, що вона впала. А сам знайшов її заощадження – понад 92000 грн та 1000 доларів США, забрав та втік.

Після вчинення злочину в Жмеринці, фігурант їздив різними регіонами України, де витрачав її гроші на розваги, одяг та відпочинок.

17 листопада за процесуального керівництва Жмеринської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області