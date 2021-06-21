У Чернівцях поліція розшукує жінку, причетну до заволодіння грошима у відділенні фінансової компанії

Погрожуючи можливим застосуванням зброї, невідома зловмисниця змусила працівницю фірми з надання споживчих кредитів дати гроші всупереч встановленій процедурі. Заволодівши коштами, правопорушниця втекла у невідомому напрямку. Якщо вам відома будь-яка інформація про обставини злочину та ймовірне місцеперебування нападниці – прохання терміново повідомити на спецлінію поліції «102».

Сьогодні, 20 червня, до поліції звернулася співробітниця фінансової компанії та повідомила про незаконне заволодіння коштами. Зі слів заявниці, до їхнього офісу у Чернівцях прийшла незнайома жінка та, погрожуючи застосуванням зброї, заволоділа грошима в сумі 13 тисяч гривень.

Для з’ясування обставин злочину за вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області й Чернівецького районного управління поліції, оперативники карного розшуку ГУНП і співробітники роти поліції особливого призначення. Правоохоронці опитали заявницю, встановлюють осіб, які можуть володіти корисною для слідства інформацією, та здійснюють низку інших необхідних розшуково-слідчих дій.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження з кваліфікацією частини 1 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та проводять досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області