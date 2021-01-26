На мужчину напали с ножом в столичной больнице

Подозреваемому грозит от трех до семи лет тюрьмы

В Киеве неизвестный ранил мужчину в помещении больницы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Так, в медучреждении к мужчине подошел ранее ему незнакомый и начал провоцировать конфликт, после чего ударил его ножом в грудную клетку. После чего скрылся в неизвестном направлении.

«Для его задержания всем нарядам полиции были предоставлены приметы нападавшего, поскольку он был с ножом и представлял опасность для других. Уже через час мы его задержали по месту жительства», – начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

Киевлянин, 1975 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений и за хранение наркотических веществ.