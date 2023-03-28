На Миколаївщині поліцейські викрили 17-річного інтернет-шахрая

Фейкові оголошення про продаж чоловічого військового одягу в одній із соціальних мереж розміщував 17-річний фігурант. Від покупців зловмисник вимагав повну оплату, а потім переставав виходити на зв’язок. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Протиправну діяльність фігуранта викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області спільно зі слідчими Вознесенського районного управління поліції.

Зловмисник створив фейкові сторінки, де розміщував оголошення щодо продажу чоловічого військового одягу. За товар вимагав повну оплату на банківську картку. Отримавши гроші, він переставав виходити на зв’язок із покупцями.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, під час якого вилучили мобільні телефони з обліковими записами, комп’ютерну техніку та банківські картки.

Наразі зловмиснику оголосили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Вознесенська окружна прокуратура. Слідство триває.

Вознесенський районний відділ поліції