На Николаевщине подонок изнасиловал 13-летнюю падчерицу, когда ее мать вышла в магазин

В Снигиревский отдел полиции обратилась 31-летняя женщина с сообщением о том, что сожитель изнасиловал ее дочь.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По словам заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что в начале недели женщина пошла в магазин, а мужчина, воспользовавшись отсутствием матери, изнасиловал падчерицу. О том, что произошло, женщина узнала за несколько дней и сразу обратилась в полицию.

Сейчас следователи назначили проведение необходимых экспертиз.

По согласованию с местной прокуратурой следователи объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины «Изнасилование малолетней лица», санкция статьи предусматривает наказание – от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

В ближайшее время преступнику будет избрана мера пресечения. // inshe.tv