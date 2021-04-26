На Николаевщине подрядчика подозревают в хищении ₴750 тысяч при ремонте больницы

В Николаевской области директору строительной фирмы сообщили о подозрении в присвоении бюджетных денег при ремонте Казанковской центральной районной больницы при помощи поддельных документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, директор предприятия, в течение октября — декабря 2018 года, злоупотребляя своим служебным положением внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ при реконструкции лечебного корпуса №1 КНП «Казанковская ЦРБ» по внедрению энергосберегающих технологий, и завладел средствами государственного и местного бюджетов на общую сумму более 750 тысяч гривен. Расследование продолжается.

Действия руководителя подрядной фирмы квалифицировали по части 5 статьи 191, части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. Лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Отметим, что в 2018 году Казанковская ЦРБ подписала договор о реконструкции корпуса №1,2 с ООО «СК» Интербуд». Общая сумма работ составляла более 9,5 миллионов гривен. Проекты реализовались также за счет средств Госфонда регионального развития.

Напомним, что ранее директору подрядной организации и и.о. главного врача Казанковской центральной районной больницы сообщали о подозрении в присвоении 900 тысяч гривен. // Преступности.НЕТ