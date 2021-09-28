На Николаевщине уголовница снимала деньги со счетов клиентов «ПриватБанка»

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Под процессуальным руководством Первомайской окружной прокуратуры следователи сообщили о подозрении ранее судимой 22-летней жительнице пгт Арбузинка по факту несанкционированного вмешательства в работу банкомата «ПриватБанк», что привело к блокированию и утечке информации. Также девушка завладела чужими деньгами путем обмана (ч. 1, 2 ст. 361 и ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

Как сообщил руководитель Первомайской окружной прокуратуры Константин Щербак, с 5 по 9 июня местная жительница пгт Арбузинка использовала банковскую карту 34-летнего местного жителя, осуществила несанкционированное вмешательство в работу банкомата AT КБ «ПриватБанк», в результате чего получила доступ к банковскому счету потерпевшего, передает пресс-служба прокуратуры.

В Николаевской области ранее судимая девушка снимала деньги со счетов клиентов «ПриватБанка»

Позже подозреваемая завладела денежными средствами потерпевшего на общую сумму более 10 тысяч гривен.

«В настоящее время задокументировано 16 эпизодов ее преступной деятельности. Досудебное расследование продолжается», — сказано в сообщении. // Новости N

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