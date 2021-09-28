На Николаевщине уголовница снимала деньги со счетов клиентов «ПриватБанка»

Под процессуальным руководством Первомайской окружной прокуратуры следователи сообщили о подозрении ранее судимой 22-летней жительнице пгт Арбузинка по факту несанкционированного вмешательства в работу банкомата «ПриватБанк», что привело к блокированию и утечке информации. Также девушка завладела чужими деньгами путем обмана (ч. 1, 2 ст. 361 и ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

Как сообщил руководитель Первомайской окружной прокуратуры Константин Щербак, с 5 по 9 июня местная жительница пгт Арбузинка использовала банковскую карту 34-летнего местного жителя, осуществила несанкционированное вмешательство в работу банкомата AT КБ «ПриватБанк», в результате чего получила доступ к банковскому счету потерпевшего, передает пресс-служба прокуратуры.

Позже подозреваемая завладела денежными средствами потерпевшего на общую сумму более 10 тысяч гривен.

«В настоящее время задокументировано 16 эпизодов ее преступной деятельности. Досудебное расследование продолжается», — сказано в сообщении. // Новости N