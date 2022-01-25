На Новгород-Сіверщині жорстоко вбили 22-річного хлопця

Почуваються в небезпеці та просять покарати винних у вбивстві 22-річного Олексія Морозова з Кам’янської Слободи його родичі та сусіди. Чоловіка вбили в ніч на 18 січня в хаті місцевої жительки Тетяни Ворушило.

22-річний Олексій Морозов отримав травми, що виявились смертельними. Під ранок хлопець помер у лікарні.

Тетяна Ворушило бачила як били хлопця:

«Різали ножем, хотіли язик вирізати, зуби при мені вони повибивали. Я теж це бачила».

В ту ніч Олексій з дівчиною гостював у родини Тетяни. Дивились телевізор. Поки серед ночі у двері почали ломитись двоє місцевих чоловіків. Вони шукали Олексія.

«Вони двері вибили. Я ж не хотіла відкривати», – розповіла Тетяна.

Побиття хлопця відбувалось за участі чотирьох свідків.

Чому не зупинили побиття Микола пояснює так:

«Матері моїй товкачку на голові розбили. А нас з вітчимом підперли».

Каже, чоловіки, які прийшли й потім били Олексія – місцеві. Обом близько тридцяти років.

Як припустив Микола, нападники були п’яні та під дією наркотиків.

Ховали хлопця 20 січня.

Підозрюваних у вчиненні злочину поліція затримала в той же день. Одного уже відпустили.

«Турбує те, що таке залишається без покарання. Нам ввечері страшно на вулицю виходити й дітей випускати. Чому одного закрили, а іншого відпустили, кажуть він проходить як свідок. Який свідок, якщо він був на місці злочину і бив також», – розповіла жителька Кам’янської Слободи Ірина.

Поспілкуватись з підозрюваним не вдалось. Жителька села Тетяна, каже, той участь у побитті заперечує.

Удари що призвели до смерті наносив один чоловік, пояснили в поліції.

«Поліція встановила, що напередодні компанія молодиків розпивала спиртні напої. Під час раптово виниклого конфлікту один з них завдав другому ударів по голові табуреткою. Завдані тілесні ушкодження спричинили смерть потерпілого. Одного з фігурантів, який безпосередньо завдавав смертельних ударів, поліцейські того ж дня затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство, що карається позбавленням волі строком від 7-ми до 15-ти років», – повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

Деталі — у сюжеті:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Суспільне