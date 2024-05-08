У Нікополі зловмиснику повідомили про підозру у вбивстві чоловіка

Намагаючись уникнути покарання, нападник переховувався у Київській області.

Злочин стався 29 квітня близько 14:00 в будинку 50-річного потерпілого. Правоохоронці встановили, що під час сварки фігурант наніс власнику будинку численних ударів ножем. Від отриманих травм чоловік помер. Нападник з місця події втік.

Знаряддя злочину – ніж- поліцейські вилучили з місця злочину.

Оперативники кримінальної поліції за сприяння сектору кримінального аналізу відділу кримінальної поліції Нікопольського районного управління поліції встановили злочинця. Ним виявився раніше неодноразово засуджений за аналогічні злочини мешканець Нікополя.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП