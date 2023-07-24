В Одесі на систематичному хабарництві за реєстрацію сільгосптехніки викрито службовця Держпродспоживслужби

За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та повідомлено про підозру головному спеціалісту одного з відділів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області у скоєні корупційного злочину (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець налагодив систематичний «заробіток» з вимагання та одержання від підприємців хабарів за безперешкодну реєстрацію сільськогосподарської техніки в Держпродспоживслужбі.

«Тариф» складав 200 дол США за одиницю транспортного засобу.

Держслужбовця затримали після одержання 1000 дол США за реєстрацію п’яти тракторів.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави, вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури