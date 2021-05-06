«Чорний» автотрейдер ошукав киян на 900 тис. гривень

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП в м. Києві повідомлено про підозру чоловіку у незаконному заволодінні транспортними засобами та використанні підроблених документів (ч. ч. 2, 3 ст. 289 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Встановлено, що у період з лютого 2020 року підозрюваний, представляючись автотрейдером, пропонував потерпілим допомогу з продажу автомобілів. Транспортні засоби, які йому надавали для продажу, чоловік розміщував на спеціальному майданчику. Надалі, діючи без дозволу власників, підозрюваний знаходив покупців та, використовуючи підроблені документи, переоформлював транспортні засоби на них, привласнюючи отримані грошові кошти.

У ході досудового розслідування встановлено 4 епізоди незаконного заволодіння транспортними засобами на загальну суму понад 900 тис. гривень.

Наразі до суду скеровано клопотання про взяття підозрюваного під варту.

Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура