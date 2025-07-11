Здійснив кілька пострілів та втік: на Тячівщині затримали підозрюваного у замаху на вбивство

11 липня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про госпіталізацію до лікарні із вогнепальними пораненнями 43-річного жителя села Крива Тячівського району.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, опитали потерпілого, оглянули записи із камер відеоспостереження та з’ясували, що до заподіяння тілесних ушкоджень причетний 37-річний односелець потерпілого.

Встановлено, що чоловіки перебували у неприязних стосунках. Цієї ночі, за попередньою домовленістю, підозрюваний приїхав до подвір’я потерпілого та, не виходячи з автомобіля, здійснив кілька пострілів у його бік, поранив чоловіка і пошкодив припаркований у дворі автомобіль. Після цього він поїхав у невідомому напрямку.

У результаті оперативно-розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції встановили місцезнаходження фігуранта та затримали його.

Відповідно до статті 208 КПК України підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. Його дії слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство.

У справі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура.

Поліція Закарпатської області