В Запорожской области фермера обманули на 600 тыс грн. при покупке удобрений

В Пологовском районе предприятие купило аммиачную селитру и внесло предоплату. После чего продавец перестал отвечать на звонки.

Как сообщает пресс-служба Пологовского райотдела полиции ГУНП в Запорожской области, 20 октября в 14:16 в отделение полиции №1 (Гуляйполе) обратилась местная жительница 1987 года рождения с заявлением с просьбой привлечь к ответственности лицо, которое мошенническим путем завладело денежными средствами предприятия.

В ходе проверки правоохранители установили, что 13 октября заявительнице, которая занимает должность заместителя директора одного из обществ города Гуляйполе, позвонил представитель торгующей организации и предложил приобрести удобрения — аммиачную селитру. В результате переговоров стороны заключили устную договоренность на приобретение около 40 тонн продукции.

18 октября заказчик перечислил денежные средства на банковский счет, указанный «представителем» поставщика, в сумме около 600 000 гривен.

По состоянию на 20 октября минеральные удобрения хозяйство не получило. Контактное лицо торгующей организации на звонки не отвечает.

По данному факту следователем отделения полиции № 1 (Гуляйполе) Пологовского райотдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Ведется досудебное расследование. // ria-m.tv