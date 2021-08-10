На Обухівщині чоловік незаконно зпиляв дубів майже на ₴100 тисяч

Працівники відділу поліції №2 (м. Миронівка) Обухівського районного управління поліції встановили та задокументували факт незаконної порубки лісу в межах села Юхни Обухівського району.

Під час обстеження ділянки працівники поліції виявили зрізаними десять дерев породи дуб діаметром від 39,5 до 68,5 сантиметрів. На місці події поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 53-річний уродженець Черкаської області.

Як з’ясувалось, чоловік з корисливих мотивів вирізав насадження за допомогою бензопилки, при цьому жодних дозвільних документів він не мав. В результаті чого Білоцерківській виробничій дільниці завдано матеріальних збитків на суму майже 100 тисяч гривень.

Правоохоронці вилучили у якості речових доказів зрізану деревину та бензопилу.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Досудове розслідування триває.

Шановні громадяни! Якщо Ви стали свідком знищення, вирубки лісу, інших зелених насаджень, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію «102»!

Відділ комунікації поліції Київської області