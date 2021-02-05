На одержані 100 тисяч хабаря затримали голову однієї з сільрад Чернігівщини

Поліція встановила, що чиновник отримав від керівника суб’єкта господарювання за невтручання у господарську діяльність неправомірну вигоду в сумі 50 000 гривень та 1800 доларів США, тобто 100 тисяч гривень в еквіваленті.

Сьогодні співробітники Слідчого управління ГУНП спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області задокументували злочинну діяльність посадовця місцевого самоврядування.

Підозрюваний обіймає посаду сільського голови в одному з районів. Поліцейські затримали його у приміщенні сільської ради в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нині проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на збирання доказів протиправної діяльності посадовця.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області