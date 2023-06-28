На одержанні ₴140 тис. «відкату» за поставлене медобладнання викрили директора комунальної лікарні на Житомирщині

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури на одержанні неправомірної вигоди викрито посадовця одного з регіональних медичних закладів.

За даними слідства, директор комунальної лікарні однієї з міськрад Житомирської області вимагав від приватного підприємця «відкат» від вартості поставленого медобладнання.

За укладеним договором, підприємець мав поставити лікарні устаткування та вироби медичного призначення за бюджетні кошти, очікувана вартість яких – 700 тис. грн. Сума «відкату» становила 20%.

27.06.2023, після одержання другої частини обумовленої суми – 80 тис. грн – директора медзакладу викрито безпосередньо на території лікарні. Раніше правоохоронцями задокументовано одержання ним першої частини готівки – 60 тис. грн неподалік від торговельного центру у місті Житомирі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викрито злочин завдяки скоординованим діям Житомирської обласної прокуратури, Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та ГУНП в області, яке проводить досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури