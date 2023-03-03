На одержанні ₴90 тис. хабаря затримано заступника директора державного підприємства

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито заступника директора одного з державних підприємств в м. Києві (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець, використовуючи службове становище, налагодив протиправний механізм одержання неправомірної вигоди від приватних осіб та представників бізнесу. Схема полягала у наданні в оренду складських та офісних приміщень, що належать та перебувають на балансі державного підприємства, без укладання відповідних договорів оренди.

Отриманими за оренду приміщень коштами заступник директора розпоряджався на власний розсуд.

У ході слідства правоохоронці задокументували факт одержання посадовцем 90 тис. грн неправомірної вигоди за надання в оренду складського приміщення для розміщення магазину second hand.

Одержання неправомірної вигоди проходило у два етапи. Під час передачі другого траншу посадовця затримали.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюються інші можливі факти його протиправної діяльності.

Кримінальне правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за матеріалами правобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура