На Закарпатті затримали п’ятьох нелегальних мігрантів з Непалу (відео)

Групу іноземців затримали вчора прикордонники Мукачівського загону у ході проведення спільних зі співробітниками управління патрульної поліції заходів.

Перевіряючи надану офіцерами головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону інформацію, військовослужбовці відділу «Лужанка» спільно з оперативниками на околиці н.п. Астей побачили чотирьох чоловіків та жінку, які рухалися в бік державного кордону.

Усі п’ятеро осіб повідомили, що є громадянами Непалу. Іноземців віком від 21 до 29 років затримали та доставили в прикордонний підрозділ.

У ході первинного опитування стало відомо, що нелегальні мігранти в Україну потрапили законно за студентськими запрошеннями, проте в навчальних аудиторіях так і не з’явилися. Натомість, маючи намір потрапити до однієї з країн ЄС, стали шукати шляхи незаконного перетину українсько-угорського кордону.

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення. Справу буде скеровано до суду, який і надасть оцінку діям іноземців.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Наразі прикордонники проводять заходи щодо встановлення ймовірних організаторів незаконної подорожі непальців. // Вартові еспресо