На Закарпатті затримали п’ятьох нелегальних мігрантів з Непалу (відео)
Групу іноземців затримали вчора прикордонники Мукачівського загону у ході проведення спільних зі співробітниками управління патрульної поліції заходів.
Перевіряючи надану офіцерами головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону інформацію, військовослужбовці відділу «Лужанка» спільно з оперативниками на околиці н.п. Астей побачили чотирьох чоловіків та жінку, які рухалися в бік державного кордону.
Усі п’ятеро осіб повідомили, що є громадянами Непалу. Іноземців віком від 21 до 29 років затримали та доставили в прикордонний підрозділ.
У ході первинного опитування стало відомо, що нелегальні мігранти в Україну потрапили законно за студентськими запрошеннями, проте в навчальних аудиторіях так і не з’явилися. Натомість, маючи намір потрапити до однієї з країн ЄС, стали шукати шляхи незаконного перетину українсько-угорського кордону.
На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення. Справу буде скеровано до суду, який і надасть оцінку діям іноземців.
Наразі прикордонники проводять заходи щодо встановлення ймовірних організаторів незаконної подорожі непальців. // Вартові еспресоTweet