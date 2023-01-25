У Житомирі судитимуть ділка, який виготовляв призовникам документи для безперешкодного перетину держкордону України  

сягала 1 тис. доларів США.

Викрили обвинуваченого у листопаді минулого року після передачі ним черговому клієнту пакету документів.

Наразі накладено арешт на майно фігуранта провадження, а саме, 9 автомобіл ів та частини двох квартир, що перебувають у його власності.