У Житомирі судитимуть ділка, який виготовляв призовникам документи для безперешкодного перетину держкордону України  

Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Як повідомлялося раніше, житель Житомира, який займається пасажирськими перевезеннями, пропонував чоловікам призовного віку свої «послуги» для безперешкодного виїзду за кордон, щоб уникнути призову до ЗСУ.
Зокрема, через свого близького родича (матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження) виготовляв документи, на підставі яких призовники мали право перетнути державний кордон України нібито для перевезення до України благодійної допомоги. Вартість пакета документів
сягала 1 тис. доларів США.
Викрили обвинуваченого у листопаді минулого року після передачі ним черговому клієнту пакету документів.
Наразі накладено арешт на майно фігуранта провадження, а саме, 9 автомобілів та частини двох квартир, що перебувають у його власності.
Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, Управлінням СБ України в області та Житомирським
райуправлінням поліції, яке проводило досудове розслідування.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.