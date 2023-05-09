Житель Одещини убив співмешканку, сховав тіло на скотомогильнику і заявив про її зникнення

За підозрою у вбивстві цивільної дружини поліцейські затримали 32-річного жителя Подільського району

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

У березні поточного року мешканець Піщанської сільської громади заявив у правоохоронні органи про зникнення 29-річної цивільної дружини. Жінка, яка мала інвалідність, була оголошена у розшук як зникла безвісти. Втім у травні чоловік знову звернувся до територіального підрозділу поліції із зізнанням, що вбив співмешканку, а її тіло сховав на скотомогильнику за селом.

На допиті громадянин розповів, що 18 березня, коли він із дружиною пішки поверталися до місця мешкання, на одній із вулиць села між ними виник словесний конфлікт. Він, обурений поведінкою жінки, штовхнув її на землю, зверху натиснув вагою свого тіла і з силою затиснув рукою шию. Відчувши, що спротиву з боку потерпілої немає, зловмисник переніс її подалі від місця мешкання до скотомогильника.

Під час проведення слідчих дій тіло небіжчиці було вилучене та направлене на розтин. За висновком судово-медичного експерта, її смерть настала унаслідок асфіксії (удушення). Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Відповідно до її санкції, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Подільське районне управління поліції Одеської області