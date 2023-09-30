Розрахувався за борг чужим авто: кавказець незаконно заволодів транспортним засобом жительки Одеси

59-річний громадянин однієї з країн Закавказзя взяв на ремонт «УАЗ» одеситки і не повернув, а жінку почав ігнорувати, уникаючи зустрічей. Правоохоронці розшукали чоловіка та транспортний засіб, який вилучили. Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує обмеження або позбавлення волі.

До відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 звернулась 42-річна жителька Одеси. Заявниця повідомила, що минулої осені, перед поїздкою за кордон, залишила свій «УАЗ» на одному з СТО для здійснення молярно-рихтувальних робіт, а коли повернулася, працівник техобслуговування запевнив її, що ремонт триває, а незабаром перестав виходити на зв’язок. Жінка намагалась розшукати та з’ясувати долю свого автомобіля самостійно, а згодом зрозуміла – без поліції зловмисника не знайде.

Поліцейські встановили, що транспортний засіб, який на час ремонтних робіт перебував у тимчасовому користуванні іноземця, він передав своєму знайомому. У такий спосіб чоловік вирішив погасити борг, який був винен товаришу.

В ході досудового розслідування оперативники та слідчі встановили особу правопорушника й місцезнаходження привласненого ним транспортного засобу. Автівку вартістю 100 тисяч гривень правоохоронці вилучили, її повернуть власниці після проведення всіх необхідних слідчих дій.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, а саме у незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває», – повідомив заступник начальника територіального підрозділу поліції Павло Гавришко.

Одеське районне управління поліції № 1