В Одесі затримали 21-річного молодика, який у Херсонському сквері грабував містянок

Зловмисник лише на початку вересня звільнився з місця позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні правопорушення, й знову став на злочинний шлях.

До поліції звернулися двоє одеситок, у яких правопорушник зірвав золоті ланцюжки з підвісками, коли вони поверталися додому з роботи. Вже наступного дня оперативники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 встановили особу нападника і затримали його. Чоловік зізнався, що два дні поспіль «полював» у сквері на жінок з прикрасами, а все, що награбував у них, здав у ломбард і виручив 15 тисяч гривень.

«У фігуранта слідчі вилучили квитанції і зараз вживають заходів щодо повернення майна потерпілим. За пограбування, вчинені в умовах воєнного стану, правопорушнику повідомили про підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. Поліцейські помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання й клопочуть в суді про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі строком від семи до десяти років», – повідомив начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Павло Гавришко.

Одеське районне управління поліції № 1