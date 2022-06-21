На Закарпатті викрито митників, які сприяли ухиленню від сплати мита майже на 6 млн.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора шести службовим особам Закарпатської митниці Державної митної служби України повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрювані сприяли підприємцям в ухиленні від сплати митних платежів при здійсненні митного оформлення десяти вантажних транспортних засобів. Це призвело до ненадходження до бюджету митних платежів на загальну суму майже 6 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора