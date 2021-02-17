На одержанні хабаря затримали посадовця Ірпінської міської ради

Неправомірну вигоду вимагав один із керівників відділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради Київської області.

16 лютого слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України під час отримання другої частини неправомірної вигоди затримали одного з керівників відділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради Київської області.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант за 28 тисяч гривень обіцяв представнику комерційної фірми підготувати та видати дозволи на право розміщення зовнішніх рекламних носіїв на території міста Ірпінь.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)