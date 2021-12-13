У Києві судитимуть жінку, яка збувала наркотики у Деснянському районі

Зловмисниця поширювала амфетамін з рук в руки в орендованому помешканні. Слідчі завершили розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальний акт до суду.

У ході проведення розслідування кримінального провадження за фактом незаконного обігу наркотиків працівники карного розшуку Деснянського управління поліції встановили особу, яка займалась розповсюдженням наркотичних речовин. Поліцейські задокументували протиправну діяльність 31-річної уродженки Сумщини.

Як розповів старший слідчий Деснянського управління поліції Андрій Вітченківський, правоохоронці провели оперативні закупки та під час обшуку вилучили наркотичні речовини:

«У результаті слідчих дій ми виявили та вилучили пакетики з розфасованою наркотичною речовиною. Після проведення експертизи було встановлено, що це – амфетамін. Ми встановили, що зловмисниця збувала наркотики в орендованій квартирі за схемою «з рук в руки». Фігурантці повідомили про підозру та на час досудового розслідування вона перебувала під вартою з можливістю внесення грошової застави».

Наразі розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 та ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Деснянського районного суду для розгляду справи по суті. Правопорушниці загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва