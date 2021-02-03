На одержанні хабаря затримано начальника одного з управлінь поліції Миколаївщини

Чиновницю миколаївської поліції та її водія викрили на фінансових махінаціях. Слідчі ДБР вже розпочали кримінальне провадження.

Працівники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили причетність начальника одного з управлінь ГУНП у Миколаївській області до незаконних оборудок.

За попередньою домовленістю, окремих співробітників поліції включали до наказу на додаткове преміювання. Після одержання коштів поліцейські «повертали» більшу частину суми. Відкати безпосередньо збирав водій та передавав їх керівниці.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, за процесуального керівництва прокуратури, розпочали кримінальне провадження.

На передачі чергових «податків» із премій — 39 тисяч гривень — чиновницю затримали. Правоохоронці провели невідкладні обшуки. На теперішній час 45-річну поліцейську і її 52-річного спільника затримано в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України до обрання запобіжного заходу. Готується оголошення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України