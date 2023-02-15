Бухгалтера, який привласнив ₴1,5 млн. комунального підприємства, щоб погасити свої борги, ув’язнили на 8 років

Суд визнав колишнього бухгалтера Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» винним у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 16 січня.

З осені 2016 і до початку 2018 року обвинувачений неодноразово позичав у знайомих гроші. У матерілах справи йдеться про нотаріально посвідчень договір позики 31 тисячі доларів, розписки про борги на 45 тисяч доларів, 9500 доларів і 2800 доларів.

Паралельно цей чоловік почав нараховувати собі на банківську картку гроші підприємства, на якому він працював. Маючи електронний ключ доступу до рахунків, він вносив неправдиву інформацію, що гроші виплачуються як зарплата. У подальшому він ці гроші знімав через банкомати, а також частково сплачував свої комунальні послуги.

Так тривало майже два роки аж поки директор підприємства не помітив нестачу грошей і не заявив у правоохоронні органи. Зловмисник встиг привласнити 1,6 млн грн.

У суді допитувалися працівники комунального підприємства і люди, які позичали обвинуваченому гроші. Свідки розповіли, що гроші їм досі повністю не повернуто.

Підсудний свою провину визнав частково. Але пояснював, що на власні потреби і утримання матері витратив незначну кількість коштів, а решту передавав особі, яка чинила на нього тиск. Через залякування і погрози він нібито майже два роки передавав гроші цій особі. Проте жодних доказів при притягнення такої особи до відповідальності чи існування кримінальних проваджень суду не надав. Також говорив, що таким чином повертав борги.

Суд зробив висновок, що чоловік не надав критичної оцінки своїй поведінці, формально вказавши на визнання вини. Він є людиною молодого віку, має міцні соціальні та родинні зʼязки, утримує неповнолітню дитину. Із 1,6 млн грн збитків встиг відшкодувати лише 46 тисяч гривень поки ще працював на комунальному підприємстві.

Обвинуваченого визнали винним у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3, ч.5 ст. 191 ККУ), несанкціононованій зміні інформації в автоматизованій системі – йдеться про внесення неправдивої інформації в електронні відомості зарахувань заробітної плати працівникам підприємства (ч.3 ст.362 ККУ), використанні коштів, отриманих внаслідок злочинного діяння, і маскування їх походження (ч.1 ст.209 ККУ).

За сукупністю злочинів суд призначив 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Також чоловік повинен повинен відшкодувати ХКП «Спецкомунтранс» 1,5 млн гривень.