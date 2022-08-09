На одержанні хабаря затримано довірену особу радника керівника ДВ «Преса України»

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито довірену особу радника керівника Державного видавництва «Преса України» на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення керівництвом державного підприємства (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Установлено, що мешканець міста Києва, будучи довіреною особою радника керівника Державного видавництва «Преса України» Державного управління справами, вимагав від підприємця неправомірну вигоду, обіцяючи вплинути на керівництво держпідприємства у питанні прийняття позитивного рішення про передачу в оренду приміщень.

Так, підприємець мав щомісячно сплачувати за видавничі приміщення 13 тис. гривень особисто довіреній особі радника керівника ДП, що майже втричі перевищувало суму, зазначену в офіційному договорі.

Зловмисника затримали на «гарячому» під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди.

У приміщенні ДП «ДВ «Преса України» та за місцями проживання фігуранта проведено обшуки.

Наразі затриманій особі повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції та УСР у м. Києві ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура