На Одещині 27-річну жінку викрили в інтернет-шахрайстві з продажем одягу

Встановлено, що жителька Роздільнянського району під різними акаунтами створила в соціальній мережі кілька магазинів одежі, в які заманювала клієнтів привабливо низькими цінами. Неіснуючий, як виявилося, товар вона «продавала» на умовах передоплати і після отримання коштів покупцям його не надсилала.

До поліції з заявами звернулися більше 20-ти громадян, які постраждали від злочинної діяльності правопорушниці. Загальна сума збитку, завданого їм, склала понад 50 тисяч гривень.

В оселі жінки поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися нею у протиправній діяльності.

За результатами слідчих дій, які проводили співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно зі слідчими Роздільнянського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, правопорушниці оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом Управління протидії кіберзлочинам

в Одеській області ДКП НПУ)