На Одещині 44-річного чоловіка затримали за замах на вбивство співмешканки

Правопорушнику оголошено підозру за ч.2 ст.15 і ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вечерею нетверезий житель Бородінської селищної громади завів мову зі співмешканкою про спільного знайомого, до якого врешті приревнував її. За столом зав’язався конфлікт, в ході якого чоловік схопив ніж і вдарив ним жінку в груди.

Потерпілу забрала «швидка», в лікарні її прооперували. Зловмисника ж затримали поліцейські.

За результатами досудового розслідування фігуранту повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство та помістили його в слідчий ізолятор. За скоєне чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції