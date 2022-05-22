На Одещині 52-річний чоловік вдарив ножем у груди односельця

Подія сталася у Великодолинській селищній територіальній громаді, за місцем мешкання правопорушника, коли він з двома знайомими розпивали алкогольні напої.

Один з гостей навів метушню за столом через телефон, який не міг знайти, і розізлив цим господаря. Той нагримав на 39-річного чоловіка, за що отримав від нього у відповідь вилкою по обличчю. Не довго думаючи, ображений власник оселі схопив кухонний ніж зі столу і наніс своєму кривднику удар у грудну клітку.

Конфлікт вичерпав себе, і постраждалий, відмовившись від виклику швидкої допомоги, пішов додому. Але до місця призначення він не дійшов: по дорозі йому стало зле.

Непритомного чоловіка виявили за кілька годин і госпіталізували. Після операції медики зазначили: час йшов на хвилини. Пацієнтові дуже пощастило, що його вчасно помітили.

Слідчі територіального підрозділу поліції оголосили правопорушнику підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Тепер правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Одеське районне управління поліції № 2