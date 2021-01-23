На Одещині адвокат погрожував вбивством судді

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Підозрюваний — адвокат, виконуючий обов’язки керуючого справами однієї з селищних рад району. У приміщенні міськрайонного суду чоловік висловив невдоволення рішенням, прийнятим суддею, що здійснював правосуддя, та став погрожувати останньому вбивством.

Правопорушнику повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство у кримінальному провадженні, яке проводять слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції, триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області