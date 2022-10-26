На Житомирщині недбалість посадовця призвела до збитків місцевому бюджету на ₴1,4 млн.

Прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно посадовця міськради за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомлялося раніше, у скоєнні злочину у сфері службової недбалості, пов’язаної з наданням публічних послуг, обвинувачується начальник відділу однієї з міських рад.

Чиновник неналежно перевірив на відповідність вимогам чинного законодавства проект рішення органу місцевого самоврядування, унаслідок чого відбувся нерівноцінний по вартості обмін нерухомості. Зокрема, міська рада викупила у товариства приміщення закинутого заводу, фактично обмінявши його на земельну ділянку комунальної власності, розташовану у межах міста.

До того ж, вартість земельної ділянки, за проведеною у травні 2022 року експертною оцінкою, становить 1,4 млн грн, а приміщення недіючого заводу – 1 грн. Унаслідок цього місцевому бюджету заподіяно шкоди у великих розмірах.

Службову недбалість посадовця викрито Новоград-Волинською прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та Новоград-Волинським райвідділом поліції, яке проводило досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури