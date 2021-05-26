У Києві затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за створення злочинної організації

Фігуранти привласнювали чуже майно на території Польщі та відмивали гроші, здобуті злочинним шляхом. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вчора, 25 травня, працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно із столичними патрульними затримали іноземця у Києві.

Відповідно до обліків Інтерполу, 44-річний громадянин Республіки Польща з січня 2021 року перебував у міжнародному розшуку. Відомо, що чоловік з 2000 по 2004 роки створив та керував злочинною організацією, яка вчинила низку злочинів – привласнення чужого майна, відмивання грошових коштів та купівлі-продажу паливних матеріалів з порушенням податкового законодавства.

Вирішується питання про екстрадицію зловмисника.

Управління комунікації Національної поліції України