На Одещині блоковано корупційну схему розмитнення корейських та американських автомобілів

Служба безпеки України блокувала схему одержання хабарів за розмитнення іноземних автомобілів на Одеської митниці. За попередніми оцінками, зловмисники щомісяця незаконно оформлювали майже 100 транспортних засобів.

За даними досудового слідства, старший державний інспектор митного посту вимагав гроші від юридичних та фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення автомобілів у режимі «імпорт», що надходили з Південної Кореї та США. Крім того, митник обіцяв не затягувати митні операції. Вартість таких «послуг» становила від 100 до 300 доларів, залежно від марки автомобіля.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання чергової неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення сімох автомобілів.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігуранту справи. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників корупційної схеми.

Операція із викриття, документування та затримання зловмисників відбувалася спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у Миколаєві, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

СБУ