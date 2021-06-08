Пьяная россиянка выбросила дочь с шестого этажа

В Самаре СК расследует уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка, в котором подозревается его мать.

По данным следствия, 8 июня местная жительница 1997 года рождения сбросила свою трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа. Девочка погибла, мать задержана.

В соцсетях появились свидетельства очевидцев и тех, кто смог получить доступ к домовым камерам видеонаблюдения. Согласно показаниям свидетелей, в разгар дня пьяная жительница многоквартирного дома ругала ребенка на балконе и в какой-то момент свесила его за карниз – якобы в воспитательных целях. Женщина держала девочку за майку, в этот момент малышка громко кричала, что ей страшно. Мать не реагировала на плач дочери и продолжала держать ее на весу. В какой-то момент майка порвалась, и девочка разбилась насмерть.

Свидетели сообщили, что через несколько минут гражданка спустилась на улицу, забрала тело и унесла обратно в квартиру. // МК