Чоловік хотів «відкупити» п’яну дружину, яка протаранила огорожу, врізалася в інше авто та втекла (фото)

Тепер подружжю загрожує відповідальність: їй — адміністративна, йому — кримінальна.

Повідомлення про автопригоду на вулиці Словацького у Здолбунові надійшло до поліції близько першої години ночі 28 листопада.

Поліцейські встановили, що 36-річна водійка легковика «Audi A6» не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, протаранила бетонну огорожу приватного господарства та врізалася там у припарковане авто «Renault Megane».

Утім, чекати господарів жінка не стала: залишивши свій транспорт на чужому подвір’ї — втекла.

Для її розшуку невідкладно були сформовані мобільні групи із числа працівників відділення поліції №6 (м. Здолбунів). Орієнтовно за дві години поліцейські побачили жінку неподалік від місця проживання.

Огляд здолбунівчанки за допомогою алкотестера показав 0,77 проміле. Втім, коли її повернули на місце ДТП, туди ж поспішив і її чоловік. Він, під час оформлення адміністративних матеріалів, запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду. Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність, поклав у службове авто 3000 гривень.

Слідчо-оперативна група вилучила гроші, а відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 КК України.

Натомість на 36-річну водійку інспектори СРПП оформили адмінпротоколи за статтями 122-4, 124, ч.4 ст. 130 КУпАП.

Відділ комунікації поліції Рівненської області