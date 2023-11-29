Чоловік хотів «відкупити» п’яну дружину, яка протаранила огорожу, врізалася в інше авто та втекла (фото)
Тепер подружжю загрожує відповідальність: їй — адміністративна, йому — кримінальна.
Повідомлення про автопригоду на вулиці Словацького у Здолбунові надійшло до поліції близько першої години ночі 28 листопада.
Поліцейські встановили, що 36-річна водійка легковика «Audi A6» не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, протаранила бетонну огорожу приватного господарства та врізалася там у припарковане авто «Renault Megane».
Утім, чекати господарів жінка не стала: залишивши свій транспорт на чужому подвір’ї — втекла.
Для її розшуку невідкладно були сформовані мобільні групи із числа працівників відділення поліції №6 (м. Здолбунів). Орієнтовно за дві години поліцейські побачили жінку неподалік від місця проживання.
Огляд здолбунівчанки за допомогою алкотестера показав 0,77 проміле. Втім, коли її повернули на місце ДТП, туди ж поспішив і її чоловік. Він, під час оформлення адміністративних матеріалів, запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду. Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність, поклав у службове авто 3000 гривень.
Слідчо-оперативна група вилучила гроші, а відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 КК України.
Натомість на 36-річну водійку інспектори СРПП оформили адмінпротоколи за статтями 122-4, 124, ч.4 ст. 130 КУпАП.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet