На Одещині блоковано привласнення комунальних земель більш ніж на ₴80 мільйонів

На Одещині Служба безпеки України блокувала незаконне привласнення земель сільськогосподарського призначення однієї з об’єднаних територіальних громад на понад 80 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ встановили, що керівництво місцевої комерційної структури організувало механізм привласнення комунальних земельних ділянок місцевої громади. Протягом тривалого часу ці землі сільськогосподарського призначення перебували у користуванні бізнесменів. Задокументовано, що під час передачі земель з державної у комунальну власність бізнесмени протиправно привласнили частину ділянок.

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби отримали докази незаконного виведення з комунальної власності 52 земельних ділянок загальною площею 1300 гектарів через фальсифікацію документів.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій виявлено документацію, що свідчить про незаконність перереєстрації ділянок. Завдяки реагуванню СБУ, наразі на землю накладено арешт, вирішується питання щодо її повернення у власність громади.

Засновнику комерційної структури повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до оборудки, зокрема посадовців державних органів виконавчої влади.

Заходи із викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

СБУ