На Одещині чоловік влаштував стрілянину через відібрану в нього горілку

Від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав.

58-річний чоловік у нетверезому стані влаштував у домоволодінні своєї співмешканки хаотичну стрільбу, коли жінка почала сварити його за пияцтво і відібрала пляшку горілки.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

У чоловіка вилучили газовий пістолет, перероблений на травматичний, з якого він стріляв, а також ще один пістолет незрозумілого поки що походження, обріз, револьвер, майже 200 набоїв різного калібру, телескопічну палицю та три ножа.

Уся зброя буде направлена на експертизу, яка визначить, до якого виду вона належить. Наразі ж вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. // Діло