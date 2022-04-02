На Одещині криміналітет перевірили на поліграфі: підозрювали у підтримці окупантів

В Одеській області поліція провела профілактичне відпрацювання представників злочинного світу на можливу співпрацю з окупантами.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що в правоохоронні органи надійшла оперативна інформація про те, що представники місцевого криміналітету нібито пообіцяли ворожим спецслужбам дестабілізувати ситуацію в Одеському регіоні, після чого створити умови для його захоплення.

Поліція перевірила можливих зрадників на предмет співпраці з російськими агентами і диверсійно-розвідувальними групами. В результаті вилучено зброю, боєприпаси (патрони, гранати), холодну зброю.

Водночас в главку стверджують, що інформація про співпрацю з ворогом виявилася фейком. Фігурантів перевірили, в тому числі за допомогою поліграфа за згодою з ними, без примусу. Досліджувачі не підтвердили співпрацю представників місцевого криміналітету з окупантами.

За іншими фактами, зокрема, незаконного зберігання зброї, відкрито кримінальне провадження. // УНІАН